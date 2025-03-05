Казанцы планируют потратить на подарки к 8 марта почти 6 тыс. рублей

В этом году жители Казани рассчитывают при покупке подарков к 8 марта уложиться примерно в 6 тыс. руб. Об этом свидетельствуют данные опроса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

На цветы казанцы планируют потратить примерно 3900 руб. В прошлом году большинство казанцев закладывали на подарки 4800 руб., а на цветы — 3 тыс. руб.

При этом около 30% опрошенных мужчин России не собираются поздравлять женщин с 8 марта. Среди женщин отказаться от покупки подарков на праздник собирается 39%.

Дарья Сайфиева