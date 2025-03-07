Сначала года в фонд капремонта на Ставрополье поступило 2,7 тысячи обращений

В Ставропольском крае за первые два месяца 2024 года в фонд капитального ремонта поступило около 2,7 тыс. обращений, что почти вдвое больше показателей прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда капремонта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Большинство обращений касаются взносов на капремонт — около 50%. Еще 25% связаны с непосредственным ремонтом, а оставшаяся часть затрагивает изменения в базе данных: корректировку площади жилья, смену собственников и юридические вопросы.

«Причины такого роста очевидны. Во-первых, с 1 января увеличился размер взносов на капитальный ремонт, что естественным образом привлекло внимание собственников к начислениям. Во-вторых, фонд провел больше работ, чем годом ранее: в 2024 году капитальный ремонт прошёл в 273 многоквартирных домах, обновлено 362 конструктивных элемента — почти на 40% больше, чем в 2023 году»,— заявили в ведомстве.

Около половины заявок поступают через электронные каналы: электронную почту, личные кабинеты и форму обратной связи на сайте регионального оператора, а также через систему «Госуслуги». Примерно 70% обращений решаются на этапе консультации, без необходимости судебных разбирательств.

Николай Аксенов