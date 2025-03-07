Петербурженка попала в больницу после квартирного пожара на Маршала Блюхера

Очередной квартирный пожар с пострадавшей произошел днем 7 марта в Красногвардейском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Маршала Блюхера, д. 67, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 14:31, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в одной из комнат трехкомнатной квартиры происходило горение обстановки на площади 1 кв. метр. С огнем удалось справиться спустя полчаса силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара пострадала женщина, ее госпитализировали в медицинское учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пострадавшем мужчине в другом квартирном пожаре также на проспекте Маршала Блюхера.

Андрей Цедрик