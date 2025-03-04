Петербуржец попал в больницу после пожара в квартире-студии на Маршала Блюхера

Очередной квартирный пожар с пострадавшим произошел утром 4 марта в Калининском районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: проспект Маршала Блюхера, д. 7, корп. 1 поступил на пульт дежурного «01» в 07:06, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Прибывшие на место пожарные установили, что в квартире-студии на балконе площадью 5 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра. Для того, чтобы потушить пламя, пожарным понадобилось около 40 минут. С огнем справились силами 15 спасателей и трех единиц техники.

В результате пожара пострадал мужчина, которого госпитализировали в лечебное учреждение. Все подробности произошедшего в настоящий момент выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о смертельном пожаре в коммунальной квартире на Большой Зелениной улице, где погибла женщина.

Андрей Цедрик