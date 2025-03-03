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Хинштейн назвал саботажем продолжение застройки леса корпорацией развития

На заседании правительства Курской области врио губернатора Александр Хинштейн возмутился тем, что областная корпорация развития продолжает стройку жилья в Железногорске. В начале февраля эти работы были остановлены по его решению.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба президента РФ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Хинштейн отметил, что решение об остановке действует, пока власти не разберутся в ситуации. «Если это попытка застроить территории, которые де-юре не являются лесным участком, но де-факто служат местом отдыха для людей, я против такой стройки. Попытки руководства корпорации каким-то образом сохранить этот проект воспринимаю как прямой саботаж», — сказал врио губернатора. Он поручил подчиненным подготовить все правовые обоснования прекращения стройки. Врио гендиректора корпорации развития Александру Бережному предстоит объяснить главе региона действия компании.

Корпорация развития Курской области в конце прошлого года привлекла внимание правоохранительных органов из-за проблем при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной. Бывший гендиректор корпорации развития Владимир Лукин и его бывший заместитель Игорь Грабин попали под следствие за злоупотребления (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии регионального управления МВД, господа Лукин и Грабин дважды проавансировали работы по возведению сооружений в Глушковском районе, что привело к необоснованному расходованию из бюджета 173 млн руб. Позже Генеральная прокуратура инициировала дело о взыскании с бывших топ-менеджеров и нескольких предпринимателей более 3 млрд руб.

Подробнее об этом иске — в публикации «Ъ-Черноземье».

Владимир Зоркий