Минобр решает вопрос об отстранении директора нижегородской кадетской школы

В настоящее время решается вопрос об отстранении директора «Нижегородской кадетской школы имени Героя России И.В. Гурова» от исполнения должностных обязанностей. Об этом «Ъ-Приволжье» сообщили в министерстве образования Нижегородской области.

Там добавили, что учебный процесс в школе продолжается в штатном режиме.

Как писал «Ъ-Приволжье», руководителя школы Ольгу Кудасову подозревают в превышении полномочий. По версии следствия, она неправомерно выписала сотрудникам премии на 100 тыс. руб., которые затем забрала себе.

Галина Шамберина