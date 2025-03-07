Сочи 8 марта ожидает 110 тысяч туристов

В предстоящие праздничные дни – 8 и 9 марта – Сочи ожидает приезд около 110 тыс. туристов. По данным администрации курорта, средняя загрузка гостиниц и санаториев составит порядка 70%, что сопоставимо с показателями прошлого года, пишет «Ъ-Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Наибольшим спросом традиционно пользуются санаторно-курортные комплексы, уровень бронирования в которых достиг 80%. Высокой остается загрузка объектов размещения в Красной Поляне, где заполнено 75% номерного фонда.

В феврале 2025 года Сочи посетили 1,13 млн туристов, что на 4,6% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. По итогам прошлого года курорт принял 8 млн гостей, что соответствует росту турпотока на 5,17%.

С 2019 года число отдыхающих в Сочи увеличилось более чем вдвое. В 2019 году город посетили 6,5 млн человек, в 2020 году — 5,5 млн (падение связано с ограничениями на фоне пандемии), в 2021 году — 6,9 млн, в 2022 году — 7,2 млн, в 2023 году — 7,6 млн, а в 2024 году — 8,02 млн. Всего за шесть лет туристический поток составил 41,8 млн человек, увеличившись на 123%.

Вячеслав Рыжков