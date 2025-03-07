Двух жителей Кингисеппа заподозрили в организации нелегальной миграции

Сотрудники правопорядка задержали 29-летнюю гражданку одной бывших стран СНГ и ее 43-летнего ранее судимого приятеля по подозрению в организации незаконной миграции в Кингисеппе, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители установили, что с января 2023 года по февраль 2025 года задержанные за денежные вознаграждения зарегистрировали не менее 20 мигрантов по нескольким адресам. Фактически иностранцы там не проживали. Следственные мероприятия продолжаются, устанавливается точно количество легализованных приезжих.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории квартала Краколье поселка Усть-Луга полицейские нашли около 50 мигрантов. Половину из них отправили в участок из-за выявленных в документах нарушений.

Андрей Маркелов