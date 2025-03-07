Экс-директор школы во Владикавказе подозревается в присвоении 160 тысяч рублей

Во Владикавказе бывший директор школы подозревается в присвоении средств и служебном подлоге. Возбуждено уголовное, сообщили в Северо-Западном межрайонном следственном отделе СУ СК России по РСО-Алания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Следствие установило, что в июне 2022 года директор фиктивно трудоустроила женщину на должность секретаря и уборщицы. В период с июля 2022 года по август 2023 года подозреваемая вносила ложные данные в табели учета рабочего времени, что позволяло выплачивать зарплату, которую она присваивала.

Материальный ущерб для бюджета республики составил более 160 тыс. руб. В настоящее время продолжаются следственные действия по сбору доказательств и принятию мер по возмещению ущерба.

Николай Аксенов