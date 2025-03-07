Ярославский космонавт стал командиром МКС

Ярославский космонавт Алексей Овчинин стал новым командиром Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает Роскосмос.

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«Сегодня российский космонавт Алексей Овчинин примет командование Международной космической станцией от астронавта Суниты Уилльямс. Во время церемонии передачи командования вручается символический "ключ от станции" и происходит удар в рынду»,— говорится в сообщении госкорпорации.

Командир МКС управляет всем экипажем — как на российском, так и на американском сегменте. Он отвечает за выполнение программы полета и в случае нештатной ситуации информирует Центры управления полетами в Королеве и в Хьюстоне.

Напомним, что в сентябре 2024 года господин Овчинин отправился на МКС в составе участников 72-ой длительной экспедиции на корабле «Союз МС-26». Продлится экспедиция 202 суток.

Алексей Овчинин о современной космонавтике, жизни в невесомости и первой в истории современной России аварии в пилотируемой космонавтике, в интервью «Ъ-Ярославль» — «За сутки в космосе мы видим 14-15 раз день и ночь».

Алла Чижова