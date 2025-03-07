«Амилко» направила 630 млн рублей на развитие в 2024 году

Компания «Амилко» направила в 2024 году 630 млн руб. на развитие проекта по производству крахмалопродуктов на своей площадке в городе Миллерово. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на директора по экономике и финансам «Амилко» Александра Початовского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, сделанные в прошлом году инвестиции пошли на создание производства кристаллической декстрозы, моногидрата глюкозы и фруктозы. Общий объем инвестиций, необходимый для реализации проекта, не называется.

По словам господина Початовского, реализация такого проекта в отрасли глубокой переработки зерновых требует не менее трех-четырех лет с момента принятия решения о создании нового производства. В частности, сейчас замедляющее влияние на сроки реализации проекта оказывает логистика, увеличивающая стоимость и сроки поставки оборудования, а также ситуация с прохождением платежей поставщикам оборудования.

Завод по переработке кукурузы «Амилко» в Миллерово начал работу в 2009 году. Предприятие выпускает различные виды крахмалов, сахаристые продукты для пищевой промышленности, а также высокобелковые корма.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2023 году предприятие получило 9,8 млрд руб. выручки, чистая прибыль составила 2,5 млрд руб. Основным учредителем ООО «Амилко» с долей 81% является кипрская фирма Amylco Maize Manufacturing Company, остальная доля принадлежит Николаю Серебрякову.

Сергей Иванов