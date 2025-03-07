Из горящей квартиры в Тольятти спасли семерых человек

Сегодня, 7 марта, в 13:34 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация о пожаре в квартире дома № 17 по ул. Свердлова в Тольятти. Для тушения были привлечены 26 человек и 9 единиц техники, сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Прибывшие пожарные установили, что горят домашние вещи на площади 4 кв. м. Пожарно-спасательными подразделениями были спасены семь человек, в том числе три ребенка.

В 14:08 (MSK+1) возгорание было ликвидировано. Его причины сейчас устанавливаются.

Алексей Алексеев