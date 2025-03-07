В Самаре снизилась стоимость съемного жилья

В Самаре в феврале зафиксировано увеличение предложений квартир для долгосрочной аренды на 16,4%, сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды». Такой рост предложения в сочетании с пониженным спросом привел к снижению медианной ставки до 29 тыс. руб. (-4,5% за месяц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, увеличение предложения аренды связано с выходом на рынок инвестиционных квартир из новостроек. Это произошло также из-за вторичного жилья, владельцы которого временно отложили продажу и сдают недвижимость в аренду.

В некоторых городах-миллионниках, например, в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде, зафиксирован рост медианных ставок.