В Йошкар-Оле завершено расследование дела по факту убийства, совершенного местным жителем на почве ревности. Уголовное дело направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за убийство из ревности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Житель Йошкар-Олы предстанет перед судом за убийство из ревности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 23 декабря 2024 года на бульваре Ураева в Йошкар-Оле обвиняемый встретил свою бывшую сожительницу с другим мужчиной. Охваченный ревностью, мужчина напал на соперника, нанеся ему шесть ножевых ранений в область шеи, спины и плеча, после чего скрылся. Пострадавший скончался на месте.

Мужчина был объявлен в розыск и вскоре задержан следственными органами при содействии полиции. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело передано в суд для рассмотрения.

Артём Дергунов