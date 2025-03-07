Ветеран СВО возглавил оренбургский центр патриотического воспитания «Подросток»

Ветеран специальной военной операции Павел Неверов возглавил центр патриотического воспитания молодежи «Подросток», сообщили в администрации Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Павел Неверов — педагог и полковник в отставке. Он проходил службу в спецподразделениях МВД России, участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, а с февраля 2022 года принимает участие в СВО»,— говорится в сообщении.

До Павла Неверова муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы Подросток» возглавлял директор оренбургской спортивной школы № 6 депутат Оренбургского горсовета Николай Ишаков.

Сабрина Самедова