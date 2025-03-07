Генпрокуратура: из ГНС вывели 150 млрд рублей

Генеральная прокуратура РФ подала иск к генеральному директору ООО «Русхимальянс» Кириллу Селезневу и бывшему топ-менеджеру энергетического блока группы «Газпром» Алексею Митюшову, обвиняя их в выводе из ООО «Газпром нефтехим Салават» не менее 150 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга назначил предварительное судебное заседание на 25 марта. Иск подан 5 марта, ответчиками также являются Юлия Симакова и несколько компаний, включая ООО «Севинвест», ООО «Корпоративный центр» и другие.

По версии прокуратуры, господа Селезнев и Митюшов использовали свои должности для незаконного обогащения за счет активов ПАО «Газпром». С 2011 года они заключали выгодные контракты между «Газпром нефтехим Салават» и подконтрольными им предприятиями, что привело к выводу средств на зарубежные счета и покупку российского бизнеса.

ООО «Газпром нефтехим Салават» зарегистрировано в Салавате в 2016 году в результате преобразования одноименного ОАО, входит в «Газпром». Предприятие производит топливо, битум, мазут, серу, полиэтилен и другие виды нефтехимической продукции. В 2023 году компания получила 30 млрд руб. прибыли при выручке 265 млрд руб., следует из данных Rusprofile.

Олег Вахитов