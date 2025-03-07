В Алтайском крае похоронили убитого главу Завьяловского района

Главу Завьяловского района Алтайского края Николая Онищенко похоронили в его родном селе Гилев-Лог Романовского района, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства. 4 марта Николай Онищенко был застрелен на выходе из кафе в селе Завьялово.

Церемония прощания с главой района состоялась в Завьяловском Доме культуры, пишет местный портал Ngs22.ru. Проститься с ним пришли губернатор края Виктор Томенко, председатель регионального заксобрания Александр Романенко, бывшие сослуживцы Николая Онищенко и «сотни сельчан».

Дело по факту убийства Николая Онищенко возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК. Подозреваемый — 45-летний Анатолий Фенин, экс-руководитель Объединенной дирекции по строительству лечебно-оздоровительного комплекса в Завьяловском районе. По словам источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, после убийства он скрылся с места преступления, а при задержании пытался покончить с собой. Сейчас он находится в больнице. Предварительно причиной расправы могло стать отстранение подозреваемого от должности.

Полина Мотызлевская