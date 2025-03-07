Чиновница обвиняется в незаконном изменении границ санатория имени Кирова в Сочи

Замначальника управления охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает краевое следственное управление СКР.

Нателла Бирюкова задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. По версии следствия, чиновница незаконно согласовала изменение границ сочинского санатория имени Кирова (в настоящее время — «Красмашевский»), который имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Также обвиняемая способствовала согласованию разрешения на строительство многоэтажного апартаментного комплекса на территории санатория. Нанесенный ущерб оценивается в 320 млн руб. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники ФСБ России и полиции.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2019 году сочинский девелопер AR Group начал реконструкцию санатория «Красмашевский», который длительное время не принимал отдыхающих. Владелец объекта объявлял о намерении перестроить его в апартаментный комплекс премиум-класса.

Анна Перова, Краснодар