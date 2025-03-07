«Ижсталь» завершила домашнюю серию победой над «Омскими крыльями»

Хоккейный клуб «Ижсталь» обыграл «Омские крылья» в домашнем матче в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Встреча завершиласьа со счетом 4:3, сообщает пресс-служба «сталеваров».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь» Фото: Пресс-служба ХК «Ижсталь»

«Начали опять же "ни шатко ни валко", хотя ребятам говорим, что все одинаковые, все болячки в нашей голове. Надо выходить и играть уверенно. Конечно, сегодня был тяжелый матч. Пацаны молодцы, не сложили руки. Видимо, им стало неудобно перед болельщиками в преддверии замечательного праздника»,— сказал на пресс-подходе по итогам матча главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков. Он поблагодарил болельщиков за поддержку команды в этом хоккейном сезоне.

Победа состоялась после восьми поражений подряд. По данным таблицы ВХЛ, ижевский клуб по итогам сезона занимает 31-ю строчку регулярного чемпионата с 45 очками. Всего команда выиграла 25 матчей, 35 — проиграла. Впереди команду ждет заключительная выездная серия сезона. Первый матч пройдет 12 марта с «Динамо СПб».