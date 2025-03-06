Борский стекольный завод поставит стекла для электромобиля «Атом»

АО «Борский стекольный завод» (БСЗ, Нижегородская область) в 2025 году планирует запустить производство стекол для электромобиля «Атом». Об этом сообщили в Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Кама» Фото: АО «Кама»

Электромобиль укомплектуют многослойным ветровым стеклом со специальной пленкой, позволяющей проецировать информацию дисплея дополненной реальности. На внутренней стороне стекла разместят камеры системы помощи водителю, также ветровое стекло получит систему полного электрообогрева, отмечается в сообщении.

Заднее и боковые стекла «Атома» будут однослойными и закаленными, одной из опций станет их штатная тонировка.

Разработкой российского электромобиля «Атом» занимается компания «Кама». Его производство планируется начать в 2025 году на заводе «Москвич», объемы выпуска будут зависеть от предзаказов и могут составить от 5 до 15 тыс. машин в год. Электромобиль будет иметь запас хода 500 км.

Владимир Зубарев