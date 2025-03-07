В Минприроды Ставрополя начался предпаводковый мониторинг

На Ставрополье сотрудники регионального Минприроды начали предпаводковый мониторинг местных рек. Задача специалистов предупредить возможные наводнения, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды края Олег Безменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

В ближайшее время обследуют реку Калаус. Она протекает по территории Грачевского, Апанасенковского и Ипатовского округов. Ее проверят на наличие потенциальных рисков — кочневые заторы, обрушение берегов и иловые скопления.

«Помимо Калауса будут обследованы реки Подкумок, Кума, Егорлык, Кубань, Белая, Большой Зеленчук, Ташла, Мамайка, Мутнянка. Общая их протяженность — более двух тысяч километров»,— сообщили в Минприроды Ставропольского края.

В случае обнаружения угроз специалисты предпримут оперативные меры по их устранению. Работу планируют завершить до конца мая.

Николай Аксенов