Песков поздравил россиянок с 8 марта и пожелал им солнечной весны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время брифинга с журналистами поздравил женщин с наступающим Международным женским днем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

«Я хочу всех женщин поздравить с наступающим 8 марта и пожелать весны — хорошей солнечной весны»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Накануне, 6 марта, с праздником женщин поздравил президент Владимир Путин. Выступая на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», президент отметил, что в России 8 марта всегда связано «с весной, с обновлением». Особые слова благодарности президент адресовал участницам СВО.

Полина Мотызлевская