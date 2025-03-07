Администрация Тольятти объяснила, как считала мигрантов

Администрация Тольятти в ответе «Ъ-Волга» объяснила, как велся подсчет пребывающих в городе мигрантов. Городские власти считают, что никаких расхождений с данными ГУ МВД по Самарской области у них нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее из письма руководителя управления взаимодействия с общественностью горадминистрации Марины Дыченковой на имя председателя гордумы Сергея Рузанова стало известно, что в 2024 году общее количество иностранных граждан, охваченных мероприятиями по содействию их адаптации на территории Тольятти, составило 32 470 человек.

Из этого числа, по словам госпожи Дыченковой, всего 4436 человек являются трудовыми мигрантами, 4461 — студенты и 20 321 человек — несовершеннолетние. Есть еще категория «иных иностранных граждан», таковых насчитали 3252.

В ГУ МВД по Самарской области ответили, что на миграционном учете на территории города состоит всего 5 тысяч иностранных граждан, из которых триста человек являются несовершеннолетними.

«Подсчет граждан-участников мероприятий осуществляется с нарастающим итогом. Это значит, что один и тот же гражданин может посетить не одно, а несколько мероприятий. И каждое такое посещение будет включено в сводный подсчет. Отсюда — и внушительная итоговая цифра»,— объяснили в горадминистрации.

Алексей Алексеев