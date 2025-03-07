На ремонт дорог во Владикавказе потратят 89 млн рублей
В этом году во Владикавказе отремонтируют дорог на 89 млн руб. План работ разрабатывается уже сейчас, сообщил в telegram-канале Глава Северной Осетии-Алании Сергей Меняйло.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Весь комплекс работ планируют завершить до конца 2025 года. Реализация масштабного плана пройдет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Четыре территории, где пройдет ремонт проблемных участков, уже определены. Это улица Алагирская на участке от Коцоева до проспекта Коста, Суворовская — участок от Чкалова до Дзарахохова, Любови Шевцовой на участке от Краснодонской до Гугкаева и часть улицы Черняховского.