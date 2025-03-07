Волейболисты «Оренбуржья» не смогли выйти в плей-офф чемпионата России по итогам регулярного сезона. В 30-м туре нижегородский АСК смог на выезде переиграть «Факел» из Нового Уренгоя, что позволило команде занять 12-е место, позволяющее сыграть в квалификационном раунде.

«Оренбуржье» в двух последних матчах регулярного чемпионата потерпело поражения — от АСК и «Динамо». Оренбургская команда находится на 13-й строчке в турнирной таблице.

Андрей Сазонов