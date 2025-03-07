Уфимка обвиняется в мошенничестве на 300 млн рублей

Предпринимательница из Уфы обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным министерства, уфимка в течение нескольких лет входила в доверие к людям и под различными предлогами убеждала их инвестировать в бизнес кредитные средства. Небольшую часть денег она передавала потерпевшим, обещая погашать кредит самостоятельно, но не делала этого. Общий ущерб пострадавшим составил более 300 млн руб.

В феврале 2024 года обвиняемая сменила фамилию и отчество.

Во время обысков у нее изъяли мобильные телефоны, банковские и сим-карты, печати организаций, трудовые книжки и оргтехнику.

Майя Иванова