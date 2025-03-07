Завтра, 8 марта, в Татарстане в дневные и ночные часы ожидается метель, ветер со скоростью 15–18 м/с и туман. Об этом сообщает МЧС России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 8 марта в Татарстане ожидается метель, ветер до 18 м/с и туман

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ 8 марта в Татарстане ожидается метель, ветер до 18 м/с и туман

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«На дорогах местами ожидается снежная каша и снежные заносы», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что для перехода проезжей части по возможности лучше использовать надземные и подземные пешеходные переходы.

Как сообщили в Гидрометцентре Татарстана, завтра в республике минимальная температура в ночные часы составит от 1 до 6 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем составит от +1 до -3 градусов.

Артём Дергунов