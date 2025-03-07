РФ настаивает на учете европейских ядерных арсеналов в диалоге по разоружению

Россия убеждена, что в переговорах о ядерном разоружении нельзя игнорировать ядерные арсеналы европейских стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал призыв президента США Дональда Трампа к денуклеаризации.

«Абстрагироваться в ходе этого диалога от европейских ядерных арсеналов невозможно, мы по-прежнему в этом убеждены»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос журналистов, могут ли Франция и Великобритания участвовать в переговорах как обладателей ядерного оружия.

Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта назвал Россию угрозой для Франции и Европы и предложил обсудить использование французского ядерного оружия для защиты ЕС. Песков назвал заявление Макрона «чрезвычайно конфронтационным» и указал на его неточности. «В нем ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО приближалась к границам России, игнорируются законные озабоченности Москвы»,— подчеркнул представитель Кремля.

Подробнее о позиции Парижа — в материале «У Франции разыгрались вооружения».