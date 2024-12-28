Липецкие власти объявили новые торги на строительство очистных сооружений за 933 млн

Администрация Чаплыгинского района Липецкой области объявила новые торги на строительство очистных сооружений в селе Юсово. Изначально подряд с начальной стоимостью 933 млн руб. хотели разыграть в ходе аукциона, теперь — конкурса. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Аукцион был объявлен 20 декабря. Спустя пять дней закупку отменили. В администрации района «Ъ-Черноземье» оперативно не прокомментировали это решение.

Согласно документации конкурса, источником финансирования, как и ранее, выступают федеральный, областной и муниципальный бюджеты, а также — внебюджетные средства. Большую часть средств выделят в 2025 году.

Работы все так же требуется выполнить с 1 марта 2025 года до 20 ноября 2026-го. Гарантия на них составит 60 месяцев. Подрядчику предстоит установить технологическое оборудование, обустроить внутренние электротехнические системы и благоустроить территорию.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 января. Итоги планируют подвести 21 января. В первую очередь будет учитываться ценовое предложение (значимость критерия — 60%), во вторую — квалификация участника (40%).

Алина Морозова