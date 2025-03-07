В Ярославской области готов проект закона о запрете продажи ГСМ лицам до 18 лет

В Ярославской области подготовлен проект закона о запрете продажи горюче-смазочных материалов несовершеннолетним лицам. Об этом сообщает областное министерство региональной безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Проектом закона вводится запрет продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся жидкостей, за исключением случаев продажи топлива при заправке транспортного средства лицам, достигшим шестнадцатилетнего возраста, имеющим право на управление ТС»,— прокомментировал и.о. министра АПК и потребительского рынка региона Евгений Тихонов.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что запрет решили ввести из-за террористических преступлений, которые в регионе совершает молодежь по заданию ВСУ, в том числе поджоги.

В настоящее время документ находится на согласовании в правительстве области, потом он поступит в облдуму для рассмотрения депутатами. В случае всех согласований запрет начнет действовать осенью 2025 года.

Алла Чижова