Объем инвестиций в туротрасль Ессентуков составил 38 млрд рублей

Инвестиционный объем будущих и новых проектов в санаторно-курортном и гостиничном комплексах Ессентуков составляет 38 млрд руб. Об этом сообщает «Федеральный Бизнес Журнал. Юг» с ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Сегодня ведется строительство семи санаторных комплексов на 9,3 млрд руб. Будет создано 784 рабочих места и 900 мест размещения гостей.

«В среднесрочной перспективе планируется реализация еще 10 инвестиционных проектов по строительству шести и реконструкции четырех санаторно-курортных объектов, объем инвестиций 28 млрд руб.»,— сообщили в пресс-службе администрации Ессентуков.

В свою очередь привлеченные в бюджет деньги позволяют администрации работать над благоустройством города проведением туристических мероприятий вне зависимости от сезона.

Николай Аксенов