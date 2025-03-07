Поголовье свиней в январе сократилось на 8,1% в Нижегородской области

На 8,1% сократилось поголовье свиней в Нижегородской области в январе 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно данным Нижегородстата, на конец января текущего года в сельхозорганизациях региона насчитывалось 419,1 тыс. свиней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 2,1%, до 170,8 тыс. В том числе коров стало на 0,2% меньше — 74,5 тыс.

При этом овец и коз стало больше на 3,3% — 4,7 тыс. голов, численность птицы увеличилась на 2,7%, до 9,32 млн особей.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) уменьшилось на 6,4%, до 14,8 тыс. т. Производство молока увеличилось на 7,5%, до 50,7 тыс. т. Вместе с тем производство яиц сократилось на 1,7%, до 95,4 млн штук.

Надои молока на одну корову составили 707 кг против 650 кг в январе 2024 года. Куры в среднем несли 27 яиц — на одно больше.

В структуре производства скота и птицы на убой наблюдалось увеличение удельного веса производства мяса крупного рогатого скота, его произвели 1,8 тыс. т, что составило 111,4% к январю 2024 года. Мяса свиней произвели 5,6 тыс. т, на 15,9% меньше, мяса птицы — 7,4 тыс. т — на 1,7% меньше.

Как писал «Ъ-Приволжье», летом 2024 года на свинокомплексе ООО «ННПП-2» RBPI Group в Большемурашкинском округе была вспышка вируса африканской чумы свиней (АЧС). Заболевшее поголовье уничтожили.

Галина Шамберина