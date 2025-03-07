Как приобрести жилье без вложений: преимущества военной ипотеки

Купить квартиру от федерального девелопера «Неометрия» с помощью госсредств и дополнительных преимуществ можно в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Ростове-на-Дону.

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В России более двадцати лет действует накопительно-ипотечная система (НИС), благодаря которой военнослужащие могут купить квартиру с помощью государственных средств. Эта программа позволяет военным приобрести квартиру в ипотеку полностью или частично оплаченной за счет государственной субсидии в соответствии с ФЗ 117.

«На текущий момент не так много льготных ипотечных программ доступно населению. Сейчас мы наблюдаем нарастающий интерес к военной ипотеке. В нашей структуре сделок в основном это квартиры в Краснодаре – проекты сданы, а значит можно начать жить уже сейчас, и в Новороссийске – здесь есть как сданные очереди, так и на стадии строительства. Приобретая объекты недвижимости в «Неометрии» клиент получает дополнительные льготы, а команда специалистов помогает с оформлением необходимых документов всем военнослужащим и участникам СВО», — отмечает заместитель коммерческого директора федерального девелопера «Неометрия» Дмитрий Романишко.

Программа подходит для военнослужащих, заключивших контракт. Военная ипотека предоставляется тем, кто находится на военной службе более трех лет. В то же время рядовой и сержантский состав, поступающий на военную службу по контракту начиная с 2020 года, принимает участие в программе автоматически.

Преимущества военной ипотеки в процентной ставке, существенно ниже обычной ипотечной, при этом для подачи заявки в банк необходимо только два документа: паспорт и свидетельство НИС — документ, который выдается участнику накопительно-ипотечной системы и подтверждает его право на использование накопленных средств для покупки недвижимости. Приобрести можно как готовое так и строящееся жилье, а кредит по данной программе полностью оплачивается государством, пока военнослужащий находится в рядах Вооруженных сил. Кроме того, закон позволяет военнослужащему воспользоваться программой неограниченное количество раз. Однако, прежде чем оформить военную ипотеку повторно, необходимо погасить задолженность перед банком на текущую ипотеку и только после приобретать другую квартиру.

Зачисляемая сумма ежегодно определяется федеральным законом о бюджете. Накопительный взнос для участников НИС в 2025 году составит 383 797 руб. в год, или 31 998 руб. в месяц.

Через 30 дней после начала военной службы государство начнет ежемесячно перечислять на именной накопительный счет военнослужащего сумму, за счет которой в течение первых трех лет будет накоплен первоначальный взнос для оплаты части стоимости квартиры. В дальнейшем поступающие денежные средства будут использоваться для погашения ежемесячного ипотечного платежа, что позволяет приобрести квартиру без вложений.

Таким образом, военная ипотека для приобретения объектов недвижимости — это возможность получить собственное жилье быстро, не вкладывая личные средства.

ПАО "Промсвязьбанк", АО "АБ "Россия"

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