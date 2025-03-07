Келли Разерфорд стала амбассадором Caudalie

Французская компания Caudalie представила новое лицо гаммы Premier Cru — актрису Келли Разерфорд, известную по ролям в сериалах «Сплетница» и «Мелроуз Плейс». Premier Cru — это линия глобального антивозрастного ухода за кожей, для борьбы со всеми признаками возрастных изменений: морщинами, пигментными пятнами и потерей упругости. В формулу средств входят: ресвератрол виноградной лозы, экстракт розового дерева, виниферин. Флаконы кремов доступны в удобном формате экологичных рефилов.

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