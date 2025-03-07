Защита Алана Марзаева подала жалобу на продление ареста

Адвокаты бывшего вице-премьера Башкирии Алана Марзаева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), подали апелляционную жалобу на постановление Басманного районного суда, по ходатайству следствия продлившего арест экс-чиновнику до 30 мая. Когда будет рассматриваться жалоба, на сайте Мосгорсуда не указано.

Алана Марзаева, курировавшего в правительстве Башкирии ЖКХ, транспорт и строительство, задержали в конце сентября 2024 года. По версии следствия, он получил взятку в 37 млн руб. от топ-менеджеров ООО «Дортрансстрой» за покровительство при распределении господрядов.

Вину бывший чиновник не признает.

Идэль Гумеров