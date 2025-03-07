АдГ требует ядерное оружие для Германии

Политики из крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) считают, что Германия должна стать ядерной державой.

«Если американского ядерного щита больше не будет, Европе нужно действовать самостоятельно. У Германии должны быть собственные возможности ядерного сдерживания — в рамках стратегической автономии Европы и системы коллективной безопасности с собственной военной и командной структурой»,— заявил в интервью немецкому порталу t-online депутат Бундестага от АдГ Рюдигер Лукассен, занимающийся в партии вопросами обороны. В том же интервью он заявил, что Германии нужно вернуть воинскую обязанность, причем как для мужчин, так и для женщин.

О ядерном оружии для Германии в последние дни высказывались и другие члены АдГ. «Германии нужен собственный ядерный щит»,— заявлял депутат Бундестага от АдГ Ханнес Гнаук. По его мнению, если США действительно решат выйти из НАТО, Германии придется взять на себя лидерство в альянсе.

Яна Рождественская