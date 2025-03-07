В Троицке уволен директор автотранспортного МУП в связи с утратой доверия

По требованию прокуратуры Троицка уволен директор муниципального унитарного предприятия «Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие имени Е.М. Мокеева» Альберт Гильманов в связи с утратой доверия. Причиной стало нарушение антикоррупционного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки установлено, что в 2019 году прежний директор МУП и предпринимательница, с которой Альберт Гильманов имеет двух детей, заключили бессрочный договор простого товарищества для создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания.

После назначения на должность новый директор не принял меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, не расторг договор, не уведомил и не принял меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Кроме того, в 2024 году Троицкое ПАТП продало предпринимательнице по заниженной стоимости три автомобиля, два из которых были переданы в аренду муниципальному предприятию. Арендованные машины на бухгалтерском учете не отражались, при этом директору производилось возмещение затрат на горюче-смазочные материалы по авансовым отчетам МУП.

Альберт Гильманов руководил Троицким ПАТП с 2019 года. Он является депутатом городского собрания. В прошлом году заявлялся на участие в конкуре на пост главы, но затем снял свою кандидатуру.