В Ярославле рестораны KFC ждет ребрендинг

В Ярославле рестораны быстрого питания KFC переименуют под бренд Rostic’s. Об этом сообщает портал 76.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Всего в городе работают девять ресторанов сети, один из них уже переименовали — в ТРЦ «Аура». Остальных ждет ребрендинг до конца марта. В рамках переименования пройдет смена табличек ресторанов и упаковок блюд.

«Ъ» сообщал, что американская Yum! Brands, владеющая брендом KFC, приостановила работу в России одноименной сети ресторанов в марте 2022 года. В апреле 2023-го бизнес KFC приобрела компания «Смарт Сервис Лтд».