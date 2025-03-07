Срок автокредита в Ростовской области снизился за год на 7,7%

По состоянию на январь 2025 года средний срок автокредита в Ростовской области составил 5,49 года. Это на 7,7% меньше, чем в январе 2024-го, сообщает Национальное бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В рейтинге регионов РФ по самому большому среднему сроку автокредита Ростовская область занимает 12-е место. В пятерке лидеров: Волгоградская область (5,96 года), Тюменская

область (с ХМАО и ЯНАО) (5,93 года), Омская область (5,85 года), а также Ставропольский (5,84 года) и Красноярский (5,79 года) края.

Самые небольшие средние сроки автокредитов — в Москве (4,72 года), Белгородской области (4,73 года), Санкт-Петербурге (4,86 года), Нижегородской (4,88 года) и Самарской (4,93 года) областях.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, средний срок автокредитов снижается на фоне сокращения их выдачи. «В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки»,— комментирует эксперт.

Дмитрий Михеенко