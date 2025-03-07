Силовики провели обыски в новосибирском крематории

Силовики сегодня провели обыски и выемку документов в новосибирском крематории на Военторговской улице. Эту информацию «Ъ-Сибирь» подтвердил адвокат Дмитрий Шитов, представляющий интересы Родиона Якушина — старшего сына умершего основателя крематория Сергея Якушина. По словам юриста, основанием для следственных мероприятий послужило уголовное дело о злостном неисполнении решения суда (ст. 315 УК РФ), которое было возбуждено по заявлению Родиона Якушина в отношении своего младшего брата Бориса Якушина. После смерти отца летом 2022 года братья вступили в судебный спор за его наследство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«В рамках спора между наследниками по нашему ходатайству суд принял обеспечительные меры и Борис Якушин, как доверительный управляющий, эти меры неоднократно нарушал. Речь шла о судебных запретах на крупные сделки, по сути, эти запреты ограничивали вывод имущества из наследственной массы»,— сказал «Ъ-Сибирь» адвокат Шитов, добавив, что его и доверителя не пустили на обыск. Оперативно получить комментарий Бориса Якушина не удалось.

Сергей Якушин скончался в 2022 году. Это произошло во время судебного процесса по делу о даче взяток (ч. 5 ст. 291 УК РФ) заведующему патологоанатомическим отделением горбольницы Новосибирска, по которому он проходил обвиняемым. Сергей Якушин известен как основатель Новосибирского крематория, ставшего первым частным учреждением подобного профиля в стране, первого в России Музея мировой погребальной культуры и похоронного дома «Некрополь».

Илья Николаев