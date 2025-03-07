В Георгиевске построят три дома для переселенцев из аварийного жилья

В Георгиевске продолжается строительство трех многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщили в управлении информполитики правительства Ставропольского края.

Сейчас в работах задействованы 115 строителей и 8 единиц техники. Квартиры будут с ремонтом, сантехникой и газовыми плитами.

«На улице Черняховского возводят три новостройки на 846 человек. Первый дом — четырехэтажный на 48 квартир, второй — девятиэтажный на 175 квартир и третий — восьмиэтажный на 192 квартиры. Они примут жильцов 14 аварийных домов»,— говорится в сообщении.

За пять лет на Ставрополье из аварийного жилья переехали почти 2 тыс. человек. В этом им помог нацпроект «Жилье и городская среда».

Николай Аксенов