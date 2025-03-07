Ставропольский край вошел в ТОП-5 регионов с самым большим сроком автокредита

Средний срок автокредита в Ставропольском крае в январе 2025 года составил 5,84 года. Это четвертый показатель среди российских регионов по величине срока кредита. При этом, по сравнению с январем 2024 года, срок автокредита в Ставрополье снизился на 3,3% (был 6,04 года). Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным бюро, в январе 2025 года средний срок автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) составил 5,32 года, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,4% (или на 1,5 месяца) (в январе 2024 года – 5,45 лет). Это самое низкое значение данного показателя с начала 2024 года.

В пятерку лидеров по наибольшему среднему сроку выданных автокредитов в регионах РФ в январе 2025 года, помимо Ставрополья, входят Волгоградская область (5,96 года), Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (5,93 года), Омская область (5,85 года), а также Красноярский край (5,79 года). Наименьший показатель среднего срока автокредитов продемонстрировали Москва (4,72 года), Белгородская область (4,73 года), Санкт-Петербург (4,86 года), а также в Нижегородская (4,88 года) и Самарская (4,93 года) области.

«Средний срок автокредитов плавно снижается на фоне сокращения их выдачи. В условиях снижения аппетита к риску со стороны банков и спроса на автокредиты со стороны граждан сокращается как средний чек кредитов на покупку автомобилей, так и их сроки»,— комментируетдиректор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Дмитрий Михеенко