В Татарстане введено 583 тыс. кв. метров жилья, что составляет 18% от годового плана. Об этом на совещании в Доме Правительства Татарстана сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Дамир Шайдуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выполнили 18% от годового плана по вводу жилья за 2025 год

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане выполнили 18% от годового плана по вводу жилья за 2025 год

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В коммерческом строительстве сдано 2% от запланированного объема — 9 многоквартирных домов общей площадью более 32 тыс. кв. м. По программе социальной ипотеки годовой план выполнен на 16%: из 35 запланированных домов сдано 3 общей площадью 25,4 тыс. кв. м. Наибольший прогресс достигнут в сфере индивидуального жилищного строительства — введено 525 тыс. кв. м, что составляет 37% от плана.

Дамир Шайдуллин отметил, что с начала 2025 года в Татарстане провели 250 проверок, в результате которых 82 раза применены меры дисциплинарного воздействия. Инспекция Госстройнадзора провела 149 проверок и вынесла 25 постановлений об административной ответственности.

Влас Северин