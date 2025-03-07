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Коммерсантъ FM
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В Крыму собрали 760 тонн мазутного песка

Более 760 тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрали у берегов Крыма. Об этом рассказали в МЧС России. По словам специалистов, на полуострове обследовали уже более 525 км побережья, очистив 222 км береговой линии. Ранее в ведомстве сообщили об участившихся случаях выбросов мазута в Красногорском крае из-за повышения температуры. У берегов Крыма, заявили «Ъ» в региональном МЧС, подобных явлений пока не наблюдают.

Александр Дремлюгин, Симферополь

Фотогалерея

Очистка берега от нефтепродуктов в Крыму

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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Сбор нефтепродуктов около севшего на мель после крушения танкера «Волгонефть-239»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на побережье Черного моря в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор мазута, смешанного с песком

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудник МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники Крымской республиканской аварийно-спасательной службы «Крым – СПАС»

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Птица, погибшая после разлива нефтепродуктов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России на катере

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Собранный после крушения танкеров мазут, смешанный с песком, в поселке Щелкино

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Спецодежда сотрудника МЧС

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники МЧС России в поселке Волна

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Уборка прибрежной полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Очистка береговой полосы

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сбор песка, загрязненного нефтепродуктами

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры помогают очистить берег от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры лечат пострадавших птиц

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтеры отмывают птиц от мазута

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Волонтер отдыхает от работы на берегу моря

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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