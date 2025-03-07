В Крыму собрали 760 тонн мазутного песка

Более 760 тонн загрязненного мазутом песка и грунта собрали у берегов Крыма. Об этом рассказали в МЧС России. По словам специалистов, на полуострове обследовали уже более 525 км побережья, очистив 222 км береговой линии. Ранее в ведомстве сообщили об участившихся случаях выбросов мазута в Красногорском крае из-за повышения температуры. У берегов Крыма, заявили «Ъ» в региональном МЧС, подобных явлений пока не наблюдают.

Александр Дремлюгин, Симферополь