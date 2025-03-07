Хинштейну вручили почетный знак от Росгвардии

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн награжден Почетным знаком директора Росгвардии. Одну из высших наград ведомства по поручению главнокомандующего войсками национальной гвардии генерала армии Виктора Золотова ему вручил заместитель директора ведомства Анатолий Маликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В своем Telegram-канале господин Хинштейн назвал Росгвардию семьей, «где каждый готов поддержать друг друга, где ценится профессионализм, преданность делу и готовность служить Родине». Он отметил, что гордится своей работой по становлению этой структуры: в 2016–2018 годах нынешний глава Курской области был советником Виктора Золотова и курировал вопросы нормативно-правового регулирования, идеологической, пропагандистской и информационной работы. Господин Хинштейн подчеркнул, что не прерывал связи с родным ведомством и в Госдуме, принявшей по его инициативе более 30 законов в интересах войск правопорядка, и в Курской области, которую обороняют в том числе сотрудники Росгвардии.

В Курске замдиректора Росгвардии Анатолий Маликов принял участие в совещании по охране школ. В январе в одну из них пытался попасть вооруженный молотком подросток. После этого случая во всех образовательных учреждениях региона усилили режим безопасности и ввели систему входа по электронным магнитным ключам.

Сергей Толмачев, Воронеж