Поджигателю релейного шкафа на железной дороге в Удмуртии сохранили приговор

Верховный суд РФ утвердил приговор жителю Удмуртии по делу о поджоге релейного шкафа на Горьковской железной дороге (ГЖД), пишет ТАСС со ссылкой на судебную инстанцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Приговор нижестоящих инстанций Никите Бывальцеву по делу о диверсии оставлен без изменения, жалоба — без удовлетворения»,— указано в сообщении.

Напомним, https://www.kommersant.ru/doc/6773036 подсудимого приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания первых трех лет в тюрьме, остального срока — в колонии строгого режима. Подсудимый через Telegram получил инструкцию. Ночью он прибыл на место, вскрыл релейный шкаф молотком и, облив его снаружи и изнутри бензином, поджег.

Он снял все на телефон и отправил заказчику, чтобы получить вознаграждение. Поджог на участке ГЖД был совершен в июле 2023 года. Было установлено, что неизвестные предложили осужденному 15 тыс. руб. за эту диверсию. На суде молодой человек вину в совершении преступления признал в полном объеме.