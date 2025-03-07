Житель Дзержинска построил дом и попал под следствие

В Дзержинске завершено расследование уголовного дела в отношении Яна Царева и директора ООО «Центр кадастра и оценки-НН» Романа Бакая. По версии следствия, обманув администрацию города, они незаконно приобрели право собственности на десять соток земли в поселке Пыра, чем причинили Дзержинску 898,5 тыс. руб. ущерба в виде рыночной стоимости участка. Обоим инкриминировали крупное мошенничество по предварительному сговору. При этом кадастровая стоимость земельного участка составляет не более 480 тыс. руб.

Ян Царев арендовал эти десять соток и в 2022-2023 годах построил себе небольшой бревенчатый дом площадью чуть более 28 кв. м. Компания господина Бакая занималась оформлением недвижимости. Сотрудники ООО сделали техпаспорт дома и через МФЦ поставили его на кадастровый учет, при этом возведенное строение было осмотрено с выездом сотрудником КУМИ. Затем Ян Царев, как владелец объекта недвижимости, выкупил у Дзержинска арендуемые десять соток за 292 тыс. руб. — за 60% от кадастровой стоимости участка по предложению администрации.

Однако в прокуратуре и полиции Дзержинска, проверяя компанию Романа Бакая, решили, что это была мошенническая схема. По версии следствия, Ян Царев построил временное строение и незаконно приобрел участок по преимущественному праву. Ян Царев вину не признал, его адвокат Алексей Малышев и ходатайствовал провести строительно-техническую экспертизу, однако следователь ему в этом отказал.

Администрация Дзержинска, сначала продав Яну Цареву участок по максимальной возможной цене, затем подала на него гражданский иск, чтобы признать регистрацию его дома недействительной. В этом споре была сделана экспертиза, и назначенные судом эксперты установили, что дом Царева на заглубленном фундаменте является капитальным объектом — к нему также подведена канализация, электричество и сделана система отопления. По словам адвоката Алексея Малышева, руководитель КУМИ города сообщил прокуратуре ошибочные сведения о том, что бревенчатый дом является «щитовой постройкой». А эксперт администрации об уголовной ответственности не предупреждался, изнутри дом не изучал, и экспертизу провел по внешним фотографиям. Тем не менее, экспертизу по гражданскому спору в уголовном деле принимать отказались, оно будет направлено в суд.

Иван Сергеев