Грузовой терминал Курумоча принял 5,3 тонны цветов к 8 марта

Грузовой терминал международного аэропорта «Курумоч» принял 5,3 тонны цветов перед Международным женским днем, сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Ассортимент цветочного груза разнообразный: розы, новые сорта хризантем, гвоздики, яркие герберы, и, конечно, тюльпаны. Цветы поставляются на склад аэропорта, который оснащен всем необходимым для товаров, требующих специальных условий хранения»,— говорится в сообщении.

После проверки надзорными органами цветы грузятся в специальный автотранспорт для доставки по городу.

Сабрина Самедова