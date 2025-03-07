Женщины в два раза активнее делают долгосрочные сбережения

Россиянки вдвое чаще и больше откладывают на будущее с программой долгосрочных сбережений (ПДС), выяснил СберНПФ накануне Международного женского дня. Активнее других сберегательные стратегии используют жительницы Москвы и Подмосковья. При этом в прошлом году женщины поставили рекорд по «разморозке» средств накопительной пенсии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За 2024 год россиянки заключили 1,35 млн договоров долгосрочных сбережений с помощью СберНПФ. За прошлый год представительницы прекрасной половины человечества направили в ПДС-копилки 33 млрд руб. Любопытно, что женщины в два раза обгоняют мужчин и по числу открытых ПДС, и по сумме личных взносов.

Чаще других откладывать на будущее с поддержкой государства и налоговыми льготами начинают жительницы Москвы (86 тыс. договоров ПДС), Московской области (56 тыс.), Краснодарского края и Нижегородской области (по 54 тыс.), а также Пермского края (48 тыс.).

«Программа долгосрочных сбережений (ПДС) заинтересовала россиянок: в 2024 году они направили в такие копилки 33 млрд рублей и перевели 39 млрд рублей средств накопительной пенсии с помощью сервисов СберНПФ. Эти средства формировались из отчислений работодателей с 2002 по 2013 год, а теперь стали частью личных долгосрочных сбережений. Такой "разморозкой" воспользовались 210 тыс. россиянок, в 90% случаев — в возрасте 35-55 лет. Дополнительно россиянки также получили инвестиционный доход на личные взносы: за 2024 год СберНПФ заработал 17,8% годовых»,— сказал генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий.