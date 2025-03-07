Севшую на мель корму танкера «Волгонефть-239» разрезали на части

На берегу Керченского пролива завершены работы по разрезке кормовой части танкера «Волгонефть-239», сообщает оперативный штаб Краснодарского края. Он сел на мель у мыса Панагия в декабре прошлого года и стал причиной загрязнения акватории мазутом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Разрезка подводной части танкера происходила на суше, для этого корму постепенно вытаскивали на берег и резали по частям. Сейчас последние части кормы увозят на переплавку с береговой линии. Морспасслужба начала уборку берега от остатков мазута и мусора.

Работы по разрезке кормовой части танкера «Волгонефть-239» начались 31 января. Перед этим с судна было вывезено оставшееся в резервуарах топливо, а также груз мазута. Специалисты запустили оборудование танкера и провели прогрев нефтепродуктов до температуры, необходимой для откачки. Из внутренних резервуаров танкера откачали более 1,4 тыс. тонн мазута и топлива, затем была проведена зачистка емкостей, чтобы исключить новое загрязнение акватории Керченского пролива.

По данным оперативного штаба края, первоначальный план предусматривал срок в два месяца на полную разрезку кормы танкера «Волгонефть-239». Работы были выполнены за месяц с небольшим.

Анна Перова, Краснодар